Каждый год американский журнал People называет самого сексуального мужчину. Мы же назовем сразу пять горячих мужиков Голливуда.

Каждый год американский журнал People называет самого сексуального мужчину. Мы же назовем сразу пять горячих мужиков Голливуда.Пролистывая всевозможные рейтинги самых привлекательных актеров Голливуда, можно заметить, что Генри Кавилл занимает лидирующие позиции. Поклонницы сходят с ума по звезде "Ведьмака" и наверняка хранят дома постер с его портретом. Напомним, что Кавилл также играет Супермена в кинематографической вселенной DC.Посмотрев на 45-летнего Тома Харди, многие женщины воскликнут: "Настоящий мужик!". Дело не только в брутальности, харизме и красоте.Сила, отвага и смелость тоже являются отличительными чертами знаменитого актера. Недавно исполнитель главной роли в фильме "Веном" взял две золотые медали на бойцовском турнире в британском Вулверхэмптоне.Крис Хемсфорт является одним из самых востребованных актеров Голливуда. Тому доказательство – десяток фильмов, в которых он снялся за последние несколько лет. Нет, не только в проектах Marvel Studios. Помимо "Мстителей" и "Тора" в фильмографии красавчика есть такие свежие ленты, как "Спайдерхед", "Люди в черном: Интернэшнл" и "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль".Говоря о киновселенной Marvel, вспоминается другой не менее привлекательный актер Голливуда – Крис Эванс, которого, кстати, журнал People назвал самым сексуальным мужчиной 2022. Сейчас Эванс, можно сказать, находится на пике популярности, ведь за последние два года он принял участие в ряде проектов, премьера которых состоится в ближайшем будущем.К слову, в прошлом году Netflix представил фильм "Серый человек", в котором главные роли сыграли Крис Эванс и Райан Гослинг. Последнего также считают одним из горячих актеров Голливуда. В следующем году на экраны выйдет кинолента "Барби". Роль Кена досталась Гослингу.