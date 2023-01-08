В понедельник, 9 января, третья учебная четверть в школах Владимирской области из-за низких...

В понедельник, 9 января, третья учебная четверть в школах Владимирской области из-за низких температур может начаться в режиме дистанционного обучения.Администрация города Владимира информирует, что завтра, 9 января, муниципальные образовательные учреждения будут работать по обычному графику. При этом, учитывая сильное похолодание, в детских садах и школах должны соблюдаться требования к нормативному температурному режиму в помещениях с пребыванием детей.Директорам школ предписано обеспечить реализацию образовательных программ дистанционно, с применением электронных форм обучения, при наружной температуре воздуха:для учащихся 1-4 классов - от минус 25 градусов;для учащихся 5-9 классов - от минус 26 градусов;для учащихся 10-11 классов - от минус 31 градуса и ниже.Как сообщили в пресс-службе администрации города Владимира, родители могут самостоятельно решить, оставить ли в сильные морозы своего ребенка дома либо отправить в детский сад или школу.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos