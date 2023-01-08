9 января отмечается Степанов день или Степановы труды.
В народе считалось, что это время разгула...
9 января отмечается Степанов день или Степановы труды.
В народе считалось, что это время разгула нечистой силы. Злые силы рыскают вокруг, чтобы прицепиться к человеку, который проявляет низменные черты своего характера. Чтобы не привлечь их внимание к себе, в этот день на Руси действовали определенные запреты.
Что запрещается делать в Степанов день?
Категорически запрещено заниматься домашними делами, а также охотиться. Нарушителям этого запрета сулили неприятности.
Нельзя отказывать в просьбе, иначе ждут тебя 33 несчастья.
Запрещено ткать и шить. Верили в народе, что можно память потерять.
Не выливали воду из ведра до полуночи, иначе «слитые» печали вернутся в тройном размере.
Не разрешалось выгонять из дома людей, которые пришли с колядками, а колядующим - отказываться от угощений. По поверьям, все беды на себя соберешь.
Нельзя использовать острые предметы. Если получишь травму, то рана долго заживать не будет.
Народные приметы на 9 января 2023 года:
Снег пошёл — скоро наступит ненастье.
Снегопад предвещает урожай на ягоды и грибы летом.
Галки или вороны раскричались — к снегу или метели.
Синички распелись — к морозу.
Красная Луна — пойдёт снег, но будет тепло.
Вороны большую часть времени проводят на земле — к теплу.
Вороны сидят на верхушках деревьев — к морозам.
Над полями и лугами стелется туман или собирается дым — наступит потепление.
Ясное небо и мороз — год будет урожайным.
Заяц забежал в деревню — сильные морозы затянутся.
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos