9 января отмечается Степанов день или Степановы труды. В народе считалось, что это время разгула...

9 января отмечается Степанов день или Степановы труды.В народе считалось, что это время разгула нечистой силы. Злые силы рыскают вокруг, чтобы прицепиться к человеку, который проявляет низменные черты своего характера. Чтобы не привлечь их внимание к себе, в этот день на Руси действовали определенные запреты.Что запрещается делать в Степанов день?Категорически запрещено заниматься домашними делами, а также охотиться. Нарушителям этого запрета сулили неприятности.Нельзя отказывать в просьбе, иначе ждут тебя 33 несчастья.Запрещено ткать и шить. Верили в народе, что можно память потерять.Не выливали воду из ведра до полуночи, иначе «слитые» печали вернутся в тройном размере.Не разрешалось выгонять из дома людей, которые пришли с колядками, а колядующим - отказываться от угощений. По поверьям, все беды на себя соберешь.Нельзя использовать острые предметы. Если получишь травму, то рана долго заживать не будет.Народные приметы на 9 января 2023 года:Снег пошёл — скоро наступит ненастье.Снегопад предвещает урожай на ягоды и грибы летом.Галки или вороны раскричались — к снегу или метели.Синички распелись — к морозу.Красная Луна — пойдёт снег, но будет тепло.Вороны большую часть времени проводят на земле — к теплу.Вороны сидят на верхушках деревьев — к морозам.Над полями и лугами стелется туман или собирается дым — наступит потепление.Ясное небо и мороз — год будет урожайным.Заяц забежал в деревню — сильные морозы затянутся.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos