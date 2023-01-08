Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова...

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова...Новогодние праздники вдова проводит на даче – в любимом загородном доме Владимира Этуша в поселке Долгиниха Мытищинского района. Недалеко от Истры, артист жил почти 20 лет, проведя последние годы именно тут.Каждый уголок дачи напоминает сегодня вдове об огромное счастье, которое было у нее с Владимиром Этушем. Вот, например, крыльцо. Вдова вышла на него и вспомнила, как здесь стоял великий актер.На странице Елены Этуш в запрещенной в России социальной сети появился снимок, сделанный во дворе на Рождество 2019 года. "Мы погуляли по морозцу и собираемся празднично отобедать, – вспоминает вдова. – Осталось всего два месяца. Но мы об этом еще не знаем".Елена Этуш довела своих друзей до слез этим трогательным предсмертным кадром своего великого мужа. Действительно, через два месяца его не станет...95-летний Владимир Этуш умрет 9 марта 2019 года в больнице, куда был доставлен без сознания. По словам его дочери, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Похоронили урну с прахом Героя войны, фронтовика, народного артиста СССР, полного кавалера орденов "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней со всеми почестями под песни любимой им Мирей Матье в старой части Новодевичьего кладбища в семейном склепе рядом с мамой и бабушкой..