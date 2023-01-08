Сотрудник привлечён лишь к дисциплинарной ответственности.

Муромская прокуратура наказала чиновника за волокиту с рассмотрением обращения жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Муромлянин просил местный Центр поддержки и социальных инициатив согласовать вывеску на здании. По закону власти должны были ответить в течение 30 дней, но даже по истечении месяца продолжили хранить молчание.Прокуроры всё-таки заставили учреждение дать ответ. При этом сотрудник привлечён лишь к дисциплинарной ответственности. Он мог получить штраф, но стражи правопорядка сжалились над его нерасторопностью.