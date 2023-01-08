Родители могут самостоятельно принять решение о посещении детьми занятий.
Школам Владимирской области рекомендовано временно перевести учеников на дистанционную форму обучения. Об этом со ссылкой на региональное министерство образования коллеги из ТАСС.
Документ направлен директорам образовательных организаций. В тексте указано, что удаленку стоит вводить при следующих устовиях:
- для учащихся 1-4 классов - при температуре от -25;
- для 5-9 классов - от -26;
- для 10-11 классов - от -31 и ниже.
Добавим, что родители могут самостоятельно принять решение о посещении детьми занятий.
Ранее сообщалось, что в Селивановском районе школьников на два дня на дистант.