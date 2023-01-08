Алла Пугачева вместе с мужем-иноагентом стала нерукопожатной.

Алла Пугачева вместе с мужем-иноагентом стала нерукопожатной.После отъезда в Израиль артистка сделала ряд провокационных заявлений, среди прочего обозвав россиян холопами и рабами. Конечно, многим такое не понравилось. В их числе и Мария Шукшина.Артистка резко высказалась в адрес певицы и ее супруга, а также остальных артистов, покинувших Россию и высказывающихся негативно по поводу ситуации с Украиной. По словам знаменитости, раньше она уважала многих коллег, которым теперь даже руки не подаст.Грубо говоря, для Марии Шукшиной такой артистки как Алла Пугачева больше не существует, она похоронена под собственными же высказываниями. "Я не подам руки ни Пугачевой, ни Галкину*, ни Макаревичу*. <...> Я думаю, что Пугачева прекрасно понимает: народ ей этого не простит", – сплясала на костях морально разложившейся звезды Шукшина.Актриса заявила, что изменила свое отношение и к Ивану Урганту, который пропал с экранов после февральских событий. Многие коллеги заступаются за ведущего и просят вернуть в эфир Первого канала его шоу, но Мария Шукшина категорически против. Звезда намекнула на трусость ведущего, припомнив, что он опубликовал в личном блоге черный квадрат и заявил, что испытывает "страх и боль". После этого Ургант никак не высказывался, вероятно, просто испугавшись.*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.