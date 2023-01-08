Рождество Христово, которое приходится на 7 января, – далеко не единственный особенный зимний праздник для православных верующих. 8 января 2023-го они отмечают Собор Пресвятой Богородицы.

Рождество Христово, которое приходится на 7 января, – далеко не единственный особенный зимний праздник для православных верующих. 8 января 2023-го они отмечаютСобор Пресвятой Богородицы.В праздник Собор Пресвятой Богородицы верующие прославляют Деву Марию и вспоминают бегство семьи Иисуса Христа в Египет. Об тех событиях рассказывается в Евангелии от Матфея. Святой Семье пришлось спасаться от царя Ирода. Тот приказал избивать младенцев после того, как волхвы отказались рассказывать о местонахождении недавно родившегося Иисуса, которому приходили поклониться.ТрадицииВ этот день принято заказывать в церквях панихиды по умершим родственникам, а также молиться пророку Давиду и просить его об очищении умов и душ озлобившихся людей и об их защите.Что нельзя делать 8 январяВ столь особенный праздник не следует браться за работу, особенно беременным и матерям. Нарушив запрет, еще не родившийся ребенок может появиться на свет с изъяном, а рожденный – травмироваться. Также запрещается ругаться и конфликтовать, ведь плохие мысли, могут привести к опасным заболеваниям.ПриметыВ праздник Собор Пресвятой Богородицы обращают внимание на погоду. Морозы в этот день предупреждают о холодном лете. Поющие зяблики предвещают скорейшее потепление. Красный закат – к похолоданию. Если ветер дует с севера, следует ждать мороза.