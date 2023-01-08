Праздник, который наполняет сердца радостью и светлыми надеждами. Православные христиане встретили Рождество Христово. Главные торжества прошли в Успенском Соборе. Богослужение возглавил

Праздник, который наполняет сердца радостью и светлыми надеждами. Православные христиане встретили Рождество Христово. Главные торжества прошли в Успенском Соборе. Богослужение возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Все священники вышли в белоснежном облачении, белыми цветами обложено и убранство храма в знак чистоты и возрождения новой жизни. Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский Открывается тайна бытия. Открывается вечность