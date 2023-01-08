В микрорайоне Энергетик 7 января загорелся автомобиль, в результате чего пострадал 66-летний мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. Вызов в спасательную службу о

В микрорайоне Энергетик 7 января загорелся автомобиль, в результате чего пострадал 66-летний мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. Вызов в спасательную службу о возгорании на ул. Энергетиков, у д. 4 А поступил в 15:53. Прибывшие по вызову пожарные потушили горящую ГАЗель на площади 6 кв.м. К сожалению, на пожаре пострадал мужчина. К