Учреждение вовремя не перевело деньги за поставленные холодильники.

Начальника Кольчугинского СИЗО наказали за задержку оплаты за поставленные учреждению холодильники. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.ФКУ СИЗО-3 заключила контракт на поставку бытовой техники, по условиям которого изолятор должен был заплатить в течение недели. Поставщик выполнил свои обязательства, но денег так и не получил.Компания пожаловалась в прокуратуру. Прокуроры завели дело на начальника СИЗО. В результате виновных наказали, но не уточняется каким образом.