8 января в полночь в службу МЧС поступило сообщение о ДТП на 128 километре трассы М-7 в Петушинском...

8 января в полночь в службу МЧС поступило сообщение о ДТП на 128 километре трассы М-7 в Петушинском районе.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь и патруль ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля.По предварительной информации Госавтоинспекции, грузовик "Скания", двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение с автомобилем "Киа Рио", в результате чего легковушка столкнулась со стоявшим в конце затора на той же полосе грузовиком "Мерседес". В аварии пострадала пассажирка "Киа Рио". Девушку госпитализировали.Сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 8 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области