Всего владимирские спасатели готовы развернуть пять мобильных пунктов обогрева.

Из-за морозов ГУ МЧС развернуло на трассе М-7 в Вязниковском районе мобильный пункта обогрева. Его установили сотрудники третьего пожарно-спасательного отряда.На 302 км автомагистрали расположились высокопроходимый пожарный автомобиль, снегоход, сани-волокуши, а также палатка с необходимым оборудованием. Водители могут согреться, выпить горячий чай, разогреть еду в микроволновке, отдохнуть и зарядить гаджеты. Вместимость составляет 10 человек.Всего владимирские спасатели готовы развернуть пять мобильных пунктов обогрева.