Графика Алексея Панина трудно застать в мастерской. В родной Александров он приезжает разве что...

Графика Алексея Панина трудно застать в мастерской. В родной Александров он приезжает разве что зимой. Остальное время художник проводит на пленэрах. Только в прошлом году он побывал на четырех.Алексей Панин, член Владимирского отделения Союза художников России:- Первый пленэр . Это как бы личный. Мы с женой Светланой ездим каждый год в сторону Пскова. Новгород, Псков, Изборск. Псково-Печерский монастырь , и пока мы там были мне звонок из Сергиева Посада. С Сергиевым Посадом у меня установилась многолетняя связь с "Артбазой". Есть Артбаза уже знаменитая. Уже был 4 или 5 международный пленэр! Они говорят: Алексей, мы тебя ждем приезжай!Потом был пленэр в деревне Елисейково Петушинского района. Панин - его многолетний участник. Симпозиум собирает художников-пейзажистов и скульпторов из разных стран. Итогом двухнедельной работы становятся выставки, где творцы показывают все что создается за это время. Традиционно они проходят 30 августа в день рождения Исаака Левитана. Во время пленэра Панина застал звонок бывшего директора Музея Цветаевой из Александрова Льва Готгельфа.Алексей Панин, член Владимирского отделения Союза художников России:- У него связь с Крымом. Это Коктебель Музей Волошина, Судак Музей истории Судака. Он говорит Алексей я договорился по поводу твоей персональной выставки в одном музее и в другом. Кроме того в Коктебеле проводится пленэр, если ты согласишься участвовать в пленэре, то проживание у тебя будет бесплатным. Но как говорится от таких предложений не отказываются!Алексей рассказывает, последний раз в Крыму был в начале 90-ых. Поэтому было интересно как изменился полуостров за это время. Впечатления по словам Алексея Панина оставили хорошие дороги и новый мост. Алексей вместе с женой путешествовал на машине. Но главное для художника, конечно, природа. В Коктебеле, где проходил пленэр, она разная.Алексей Панин, член Владимирского отделения Союза художников России:- Заповедник Карадаг-это совершенно потрясающее место! Скалы необыкновенной формы! Я вставал в 6 утра, потому что раньше не имело смысла, потому что там солнце позднее всходит и шел сначала по набережной. Пока набережная еще немноголюдная я одну сторону порисую, другую сторону схожу порисую и потом иду в горы.Алексей поднимался в горы на высоту до пятисот метров. Сверху Коктебель кажется совсем маленьким. Дома крошки. Во время пленэра проходила и персональная выставка художника.Алексей Панин, член Владимирского отделения Союза художников России:- Выставка под названием "Цветаевский Александров". Такое мне было мне поставлено условие, поэтому я отобрал работы с Александровом и показал их. Было около 15 работ.Алексей Панин работает главным художником в Музея Марины Цветаевой, все экспозиции, которые там есть, оформлены им. Имя русской поэтессы ему знакомо с детства. Панин родился и вырос в Александрове. На выставках в Коктебеле показал работы сделанные в разных техниках: линогравюра и рисунки меловыми карандаши на тонированной бумаге.Алексей Панин, член Владимирского отделения Союза художников России:- Город Александров показал таким каким он был во время , когда здесь жили сестры Цветаевы, и если скажем я рисую собор Александровский, у которого когда-то убрали колокольню по известным причинам, я ее эту колокольню нарисовал восстановил.Итоги работы на пленэрах можно посмотреть в мастерской художника. Вместо привычной графики, в этой технике работает художник, все стены завешаны живописными этюдами.Алексей Панин, член Владимирского отделения Союза художников России:- Обожаю графику и живопись! И я помню с детства, что мне всегда нравилось и рисовать. Просто графически рисовать и когда я получил краски, то стал пробовать что с этим можно сделать!Алексей Панин много путешествует. Говорит, для художника самое главное -впечатления. Постоянные его спутники в поездках - жена Светлана и собака Флешка. Светлана - муза и личный водитель. Вместе они проехали несколько тысяч километров. Впечатления на бумаге и холсте зрители смогут увидеть во Владимире. В марте откроется выставка Алексея Панина. А пока художник рисует новые работы к 1000-летию Суздаля.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.