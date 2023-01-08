Муха села на варенье - Вот и все стихотворение. Все знают эти две строчки. Интересна история их...

"Муха села на варенье - Вот и все стихотворение".Все знают эти две строчки. Интересна история их создания. Наталья Кончаловская, жена Сергея Михалкова, однажды задумала написать антибактериальную поэму-сказку для детей. Зазвонил телефон, она вышла в коридор и в это время муж подписал вторую строчку - "Вот и все стихотворение". Рифма понравилась друзьям и потом отправилась гулять по свету. Интересно, что многие авторы пытались продолжить это стихотворение, но ни один из вариантов не стал популярным, а у нас во Владимире им посвятили целую муху-цокотуху, сидящую на баночке с вареньем возле только что открывшегося музея варенья. Интересно, что внутри? Давайте посмотрим!Хранительница сладкой коллекции музея с родины морошки. Почти всю жизнь прожила на крайнем Севере, в Воркуте. Свежие овощи и фрукты там деликатес. Вот и варенье для Елены Воейковой - кусочек лета в баночке.Елена Воейкова, создатель музея:- Занимательно коллекционировать и рецепты, и все, что связано с производством варенья. Это труд многочасовой в библиотеках.Это гастрономические экспедиции, и поэтому все это захотелось показать, чтобы люди и гости, и жители Владимира это видели.Сладкая выставка - о производстве варенья в дореволюционной России и СССР. Оказывается, в советское время для него продавались даже специальные ложки, в том числе свадебные, а паковался десерт в графины. В музее трепетно собирают кадры из фильмов того времени с поеданием лакомства.И все то мне позволено, и все то мне дозволено, а что в буфет положено, то значит для меня".Елена Воейкова, создатель музея:- Читая, например, советские этикетки, можно многое узнать о том, что советский союз - это была огромная страна, в состав которой входило 15 республик, что мы делились на часовые пояса, что государство контролировало ценообразование.Только в постоянной линейке Елены - 16 видов варенья. Обогащает разнообразие: владимирская вишня, суздальский огурец и невежинская рябина . Елена называет себя адвокатом варенья. На экскурсиях рассказывает о пользе для здоровья и отличиях. Сама же поклонница овощного варева, любимый рецепт из "Домостроя".Елена Воейкова, создатель музея:- Необычное варенье - медовый лучок. Варенье можно использовать в качестве гарнира к рыбе, к мясу. Очень интересный кандированный лук. Вкус очень приятный. Медовая морковка. Я сама поклонник именно этого варенья. Одновременно хороший овощной гарнир и добавочка к рагу, кашам, оладушкам. Медовая помидорка - вообще ни у каких производителей вы не встретите такое варенье.Пришли, испробовали, вдохновились. В мире есть всего два памятника домашнему варенью - киевскому сухому и венгерскому лЕквару - наш же мини-монумент в музее смастерили сами земляки. Здесь с заботой перевернутая баночка, укутанная одеялом, и знаменитая муха рядом с каплей - традиционным индикатором готовности угощения.Наше домашнее варенье достойно, чтобы у него был свой памятник.Вступайте и в музейный "Джем клуб". Здесь уже Лев Толстой со своим клубничным вареньем, Чехов - с яблочным с корицей и даже Карлсон с малиновым.Ну как?-Там ещё осталось немножечко варенья?-Нет, варенья нет.-Что нет совсем варенья?"Среди почитателей крыжовенного Островский, Тургенев и настоящий фанат - Пушкин. Варенье из ягод колючего кустарника тогда называли берсеневым, в честь сада на знаменитой Берсеневской набережной: владелец защитил его живой изгородью из кустов крыжовника.Варенье готовилось в покрытом глазурью горшке из незрелых ягод, прокладывалось рядами вишневых листьев, заливалось крепкой водкой. Собирать ягоды можно было всего 5 дней июля, варить 12 часов. Рецепт сладости можно найти в книге Гейченко "У Лукоморья". В музее все эти рецепты знают. Делятся на экскурсиях. Как и самим вареньем. Для этого здесь работает колесо фортуны, а ещё десертообменник.Елена Воейкова, создатель музея:- Просьба наших гостей, которые приходят. Говорят - у нас тоже есть варенье, а мы бы хотели опробовать какое-то другое. Мы говорим: "Несите, Jamcrossing позволяет вам то, что вы принесете свою баночку варенья и выберите ту, которая здесь есть.На варенье "посидели", а вот подробное и увлекательное стихотворение расскажут прямиком в музее.Любовь Клюквина, Александр Чунаев, В-В.