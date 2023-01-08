7 января в 15:53 в микрорайоне Энергетик города Владимира загорелась Газель. На момент прибытия...

7 января в 15:53 в микрорайоне Энергетик города Владимира загорелась "Газель".На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 6 кв. м.К сожалению, на пожаре пострадал 66-летний мужчина. К ликвидации пожара привлекалась 2 единицы техники, 8 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области