Мэрия города Владимира сообщила, что, несмотря на сильный мороз, школы 9 января будут работать в обычном режиме, а занятия для отдельных классов пройдут дистанционно лишь при определенной

Мэрия города Владимира сообщила, что, несмотря на сильный мороз, школы 9 января будут работать в обычном режиме, а занятия для отдельных классов пройдут дистанционно лишь при определенной температуре воздуха. Так, учащиеся 1-4 классов будут обучаться электронно при температуре – от минус 25 градусов; учащиеся 5-9 классов – от минус 26 градусов; 10-11 классов – от