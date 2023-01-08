С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178746 владимирцев.

Во Владимирской области 8 января выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Петушинском и Александровском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178746 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49648 заболевших во Владимире, 21120 - в Ковровском районе и 19294 - в округе Муром.