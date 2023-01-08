7 января во Владимирской области на трассе М-7 произошли две жуткие аварии с пострадавшими. Как...

7 января во Владимирской области на трассе М-7 произошли две жуткие аварии с пострадавшими.Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Коврову и Ковровскому району, утром в 10:40 на 245 километре трассы М-7 «Волга», 36-летний водитель за управлением "Киа Рио", двигаясь в сторону Москвы, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди "Субару", в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП рваную рану головы получил пассажир "Киа Рио".В эту же субботу в районе двух часов дня на 267 километре трассы М-7 23-летний водитель, управляя "Тойотой Камри" в сторону Москвы, также не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди "Пежо" и столкнулся с ним. В результате ДТП телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и ушибов получили пассажиры автомобиля "Пежо".УГИБДД УМВД России по Владимирской области напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения и недопустимости опасного вождения. Эффективным способом обеспечения безопасности дорожного движения в сложных погодных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал, а также отсутствие резких маневров.Фото пресс-службы ГИБДД