Во Владимирской области после небольшого потепления опять придут ночные температуры до - 34...

Во Владимирской области после небольшого потепления опять придут ночные температуры до - 34 градусов мороза.По прогнозам синоптиков, ближайшей ночью во Владимире и области ожидается малооблачная погода, температура -32..34°. Давление очень высокое.В понедельник, 9 января, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается ясная погода; днем -22..24°, ветер слабый.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos