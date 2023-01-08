Во Владимирской области Роспотребнадзор выявил 8 нарушений на точках подачи питьевой воды за 2022...

Во Владимирской области Роспотребнадзор выявил 8 нарушений на точках подачи питьевой воды за 2022 год.В адрес Управления Роспотребнадзора в минувшем году поступило более 70 обращений по вопросу качества водоснабжения питьевой воды. По обращениям были проведены проверки, в результате которых было составлено 8 протоколов об административном правонарушении, выдано 7 представлений об устранении причин, 1 предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, а также 21 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.Всего лабораторно исследовали более 8000 проб питьевой воды, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Также, за 2022 год более 30 жителей Владимирской области пожаловались на проблемы с обеспечением питьевой водой, связанные с перебоями и отключениями. Главы соответствующих муниципальных образований, а также инспекция государственного жилищного надзора были проинформированы для рассмотрения данных обращений и дальнейшего принятия мер.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos