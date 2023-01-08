Она госпитализирована в больницу.

Во Владимирской области в тройном ДТП на трассе М-7 пострадала девушка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В ночь на 8 января в Петушинском районе произошла авария с участием двух грузовиков и легковушки. Фура Scania врезалась в Kia Rio. Последняя от удара влетела в стоявший в пробке грузовик Mercedes. В результате корейскую иномарку зажало между двумя большегрузами.На место прибыли экстренные службы: 8 человек и 3 единицы техники. Пострадавшую пришлось деблокировать из салона машины. Она госпитализирована в больницу.Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства происшествия.