После новогодней суеты и долгих каникул люди, как правило, легко теряют бдительность и верят в самые невероятные обещания.

После новогодней суеты и долгих каникул люди, как правило, легко теряют бдительность и верят в самые невероятные обещания. Чем с удовольствием пользуются мошенники.Основные уловкиВо владимирском отделении банка России рассказали, как не попасться на уловки аферистов, если вы решили купить что-то в мессенджере. Как Олег К., который на сервисе объявлений присмотрел себе ноутбук. Он перешёл по внешней ссылке, которая была указана в описании, оплатил технику, но продавец больше на связь не вышел. Совет: не переходите по внешним ссылкам – только площадка гарантирует, что вы получите товар, за который отдали деньги.Открыть вклад под «суперпроценты». Положить прошлогоднюю премию на банковский вклад – неплохая идея. Но если в каком-то банке процент по депозитам гораздо выше – это повод, чтобы насторожиться. Совет: проверьте лицензию финансовой организации в справочнике Банка России и изучите договор.Участвовать в «беспроигрышной» лотерее. Иногда кажется, что именно сегодня повезёт и вы станете обладателем квартиры или машины... Но вместо обещанных призов мошенники могут лишить вас всех денег. Совет: не переходите по ссылкам из писем незнакомых людей и не вводите свои платёжные и персональные данные на непонятных сайтах. Даже если очень хочется выиграть.Откликнуться на объявления о быстром заработке. Если вам обещают легко и быстро заработать деньги – скорее всего, вас обманывают. Подобными предложениями часто прикрываются финансовые пирамиды и преступники, которые мечтают втянуть вас в противозаконные схемы.купить билеты на непроверенном сайте. Если вы до последнего откладывали покупку билетов в театр и теперь лихорадочно стараетесь их приобрести, перед тем как вы нажмёте кнопку «оплатить», проверьте, правильно ли написан адрес сайта и есть ли значок «замочка» в браузере.Инвестировать. Для тех, кто хочет инвестировать, мошенники тоже придумали схему. Они обещают удвоить или утроить ваш капитал, если вы доверите им свои деньги. Но посмотрите правде в глаза: кроме банковских вкладов, страхуемых государством, нет ни одного инструмента, доход по которому гарантирован.Обман на «пятёрку»В последние месяцы набирает популярность ещё одна схема обмана. Злоумышленники спекулируют на обновлённой банкноте номиналом 5 тыс. руб. Мошенники звонят людям и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000.Для этого предлагают установить на мобильном телефоне специальное приложение – «Банкноты Банка России». Однако ссылку дают на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После установки такого приложения мошенники получают удалённый доступ к гаджету жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам, которые потом обчищают.Кроме того, аферисты под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменять старые пятитысячные на новые. На самом же деле лжесотрудники подсовывают доверчивым людям фальшивые купюры. Жертвами чаще всего становятся пожилые люди. Есть даже случаи квартирных краж, совершённых под предлогом «обмена денег».В Банке России напомнили, что обновлённые банкноты — 100 и 5000 рублей — поступают в оборот постепенно. Старые деньги не нужно специально обменивать на новые. И те и другие будут параллельно находиться в обращении.Мнение экспертаЭксперт по кибербезопасности владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк:– Приложение «Банкноты Банка России» действительно существует, но оно содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот (где именно они расположены и как должны выглядеть) и не определяет подлинность купюр.