Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке ненадлежащего обслуживания многоквартирного дома во...

Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке ненадлежащего обслуживания многоквартирного дома во Владимирской области.Напомним, что с Судогде пришлось эвакуировать общежитие на улице Коммунистической.В половине десятого вечера в одном из подъездов многоквартирного дома в коридоре просела стена, образовались внушительные трещины.также сообщается, что 5 января текущего года в результате просадки фундамента на стенах здания, 1969 года постройки, появились сквозные трещины. В связи с угрозой обрушения строения жильцы были эвакуированы. Высказываются предположения, что фундамент мог быть размыт канализационными стоками, длительное время попадавшими в подвальные помещения.Несмотря на подобное состояние дома, его капитальный ремонт запланирован лишь на 2027 год.В СУ СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Александровичу Кулакову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.Фото: ГТРК Владимир