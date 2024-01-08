Куда пойти, что съесть, на что посмотреть и чем развлечься – ответы на эти вопросы нашли посетители выставки на ВДНХ.

Куда пойти, что съесть, на что посмотреть и чем развлечься – ответы на эти вопросы нашли посетители выставки на ВДНХ.Под белокаменное зодчествоДо 12 апреля в Москве будет работать крупнейшая выставка на ВДНХ "Россия", на которой каждый регион представил свои достижения.Наша область также оформила свой стенд – в виде белокаменного зодчества, но в современной интерпретации.Посетители могут оценить инновационные продукты региона. К примеру, многофункциональную капсулу для отдыха, оборудованную системой кондиционирования, современные подушки и матрасы, средства реабилитации и фармацевтики и т. д. А любителям путешествий предлагают «полетать» над Суздалем и Владимиром при помощи VR-очков.Пожалуй, самые внушительные экспонаты – и по размерам, и по цене – громадная ваза, сделанная руками гусевских стеклодувов, и комод, расписанный мстёрскими мастерами.Всего на убранство и содержание стенда потратили около 50 млн руб. И это не предел.– Мы понимаем, что за то время, пока идёт выставка, нужно где-то подкрасить, побелить, что-то заменить, что-то добавить, – рассказал первый вице-губернатор Александр Ремига.Всем на пряники14 января на ВДНХ пройдёт День Владимирской области. Каждый район представит свои культурную и музыкальную программы, расскажет о народных промыслах.Запланировали и особую гастрономическую программу: гостей угостят блюдами лучших рестораторов локальной кухни. Все желающие смогут попробовать фирменное блюдо нашего региона – картофельный колоб с лосятиной, который разработали специально для выставки, или только что запатентованные торт «Тысячелетник» и эклеры с огурцом. Власти обещают, что уже в следующем году эти вкусности появятся в ресторанах области.Ещё в день региона планируют установить рекорд – испечь самый большой пряник. На гиганте размером 2 на 3 метра изобразят Золотые ворота во Владимире, храм Успения Пресвятой Богородицы в Петушках, музей-заповедник «Александровская слобода», Суздальский кремль, памятник Илье Муромцу в Муроме, дом купца Шорина в Гороховце. Как рассказали в региональном министерстве предпринимательства и туризма, выпекать пряник будут в Покрове, откуда его привезут в Москву. Вкус рекордсмена сможет оценить каждый посетитель выставки.В качестве бонуса разыграют путёвку в наш регион.Новые направленияЗдесь есть чем удивить даже самого искушённого туриста. В этом году для мероприятий турнаправленности разыграют грант 103 млн руб. Часть денег пойдёт на развитие нового для нашей области направления водного «вуаяжа». Уже продумывают речные маршруты между соседними регионами – Ярославским, Рязанским, Московским.Также правительство обещает дивиденды на строительство новых глэмпингов. Учитывая, что совсем скоро Суздаль отметит свой 1000-летний юбилей, такие места отдыха становятся всё более актуальными.– Сейчас в Суздале на 10 тыс. жителей приходится около 1 млн посетителей. Ожидаем, что к юбилею города эта цифра вырастет в три раза. Чтобы построить гостиницу и ввести её в эксплуатацию, понадобится не менее трёх лет. Этого времени у нас нет. Глэмпинг –лучший вариант, чтобы с комфортом разместить всех гостей, – рассказали в министерстве предпринимательства и туризма Владимирской области.Во время масштабных гуляний туристам предложат остановиться во Владимире, благо находится он всего в 30 км от Суздаля.Мнение экспертаМинистр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина:– Недавно открытую трассу М-12 мы будем использовать для продвижения туризма. Так, на одном из заправочных комплексов планируем сделать туристическо-информационный центр, где путешественники смогут узнать, как добраться до Владимирской области, что посмотреть, куда сходить и т. д. А в будущем хотим проводить для автотуристов событийные мероприятия.