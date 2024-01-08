Из-за морозов лыжные гонки Золотое кольцо во Владимире перенесены на 11 января. Соревнования по...

Из-за морозов лыжные гонки "Золотое кольцо" во Владимире перенесены на 11 января.Соревнования по лыжным гонкам «Золотое кольцо», которые должны были проводиться 8 января в парке «Дружба», переносятся, сообщила пресс-служба горадминистрации.Участников гонок и болельщиков лыжная трасса в парке «Дружба» ждет 11 января.В 11.15 на стартовой поляне пройдет парад открытия.Старт — в 12.00.Photo by Alain Wong on Unsplash