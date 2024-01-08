Трое подсобных рабочих трудились в строительной организации без документов и договоров. Вероятно, они полагались на честность работодателя, но денег так и не получили. В дело вмешалась

Трое подсобных рабочих трудились в строительной организации без документов и договоров. Вероятно, они полагались на честность работодателя, но денег так и не получили. В дело вмешалась прокуратура. Выяснилось, что с гражданами не были заключены трудовые договоры, приказы о зачислении на должность не издавались. Трудяги носили песок, заливали бетон, подготавливали отмостки и выполняли другие работы. При