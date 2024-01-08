Андрей Макаревич* заявил, что приносил большой доход в бюджет страны в советское время.

Андрей Макаревич* заявил, что приносил большой доход в бюджет страны в советское время.70-летний лидер группы "Машина времени" уже довольно давно живет в Израиле. Сейчас Андрей Макаревич* воспитывает маленького сына, занимается бытом и иногда выступает с концертами.В ютуб-шоу "Честное слово" Макаревич* вспомнил свою молодость и расцвет своей карьеры. Он заявил, что приносил Советскому Союзу огромное количество денег своим творчеством. При этом музыкант сетует, что сам зарабатывал очень скромно, почти все деньги с выступлений забирало государство."На наших сборах держался Росконцерт, потому что мы приносили доход, как средней величины советский завод. А сами получали за концерт по 10-20 рублей", – рассказал в интервью Макаревич*.Артист поделился тем, что ему не хватает коллег из группы. Они живут в Москве, и музыканту сейчас приходится выступать в одиночестве. Он опасается, что скоро ему это надоест.В комментариях к выпуску разгорелись жаркие обсуждения и споры. Многие люди были возмущены высказыванием исполнителя хита "Пока горит свеча". Многие вспомнили Лайму Вайкуле, которая заявила, что почти все деньги с ее концертов шли в бюджет СССР. Вот и Андрей Макаревич* убежден, что обогащал бюджет страны, но многие зрители не разделяют его мнение.Своим заявлением артист внес свое имя в список "кормильцев Советского Союза", который ранее "огласила" Вайкуле. К слову, певица также подчеркивала, что страна якобы должна быть благодарна и Алле Пугачевой, которая также собирала много денег для государства с помощью концертов.Ранее "Дни.ру" о том, что Андрей Макаревич* обрубил все связи с Россией и продал имеющуюся здесь недвижимость. А свою долю в квартире, в которой жил с бывшей женой, он отдал своему сыну.* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.