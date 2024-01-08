На тридцатиградусном морозе залило водой улицу города во Владимирской области. И еще одно...

На тридцатиградусном морозе залило водой улицу города во Владимирской области.И еще одно коммунальное ЧП. В Лакинске. Из-за прорыва трубы улицу Маяковского залило водой.- На улице минус тридцать, а у нас весна. Прорвало где-то трубу и вода течет по улице, затопляя все дома.Остановить ручьи удалось лишь спустя двое суток, после того как видео появилось в телеграм-канале Народного фронта. Правда пока устраняли аварию, коммунальщикам муниципального предприятия пришлось отключить воду, и в одном из домов замерз стояк.Активисты Народного фронта направили обращение в прокуратуру.- Приезжали, что-то сделали, но в итоге у нас замерз стояк. И всё теперь будет за свой счет - все эти ремонты, отогревы. Слава богу весь дом и остальные дома спасены. Спасибо Народному Фронту. Хоть он откликнулся и помог.