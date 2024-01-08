Народные приметы на 9 января: Почему в этот день не надо заключать брак Что нельзя делать Нельзя...

Народные приметы на 9 января: Почему в этот день не надо заключать бракЧто нельзя делатьНельзя делать уборку в доме – вместе с мусором можно вымести достаток и счастье.Нельзя в народный праздник заниматься рукоделием – вышивать, шить, вязать или штопать. Это плохая примета, можно зрение потерять.Нельзя охотиться, ловить рыбу, а также использовать режущие и колющие предметы – по приметам можно привлечь беду в дом.Ругаться и конфликтовать с родными и близкими во время народного праздника нельзя – по приметам помириться и возобновить отношения будет трудно.По народным приметам жениться или объявлять помолвку нельзя – брак будет неудачным.Брать или давать в долг нельзя – это плохая примета, можно провести весь год в нужде. Однако отказывать в просьбах о помощи нельзя – есть примета, что добрые дела, сделанные от чистого сердца в праздник, удваиваются и помогают искупить грехи.Народные приметыПо народным приметам год будет удачный, если в рождественскую ночь вести себя за столом сдержано и разговаривать как можно меньше.Нельзя незамужних и неженатых молодых людей сажать на угол стола – это плохая примета, они никогда не создадут свою семью.Год будет удачным, если каша в Старый Новый год получится рассыпчатой и вкусной, а если она подгорала – это примета, сулящая семье беды.Давать взаймы в Старый Новый год нельзя – это плохая примета, весь год можно провести в долгах.Photo by Douglas Bagg on Unsplash