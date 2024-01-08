Новую партию помощи владимирским бойцам направили волонтёры- представители сообщества Za...

Новую партию помощи владимирским бойцам направили волонтёры- представители сообщества "Za Наших!"- Очередной у нас автомобиль загружен с гуманитарной помощью.Отгрузка прошла в Покрове Петушинского района. Здесь базируется один из складов, на который ежедневно "стекается" помощь нашим защитникам. Волонтёры направили технику, тёплую одежду, одеяла, предметы личной гигиены, а также сотни банок с домашними блюдами, их волонтёры готовят специально для земляков. На коробках так и написано: "на привале ложка каши лучше всяких пирогов". Адресаты гуманитарного груза - владимирские бойцы в разных точках линии фронта. От Авдеевки до Херсонской области и Запорожья. Также традиционно волонтёры отправили груз в подшефный детский дом в Алчевске.Лаура Карамина, волонтёр, представитель движения "Zа Наших":- Восемь подразделений. Огромное количество собрали. Форма, одежда, техника. Как всегда, кашки...Сергей Захариков, руководитель патриотического отряда "Миротворец":- Спасибо всем неравнодушным людям, всем, кто сегодня помогает нашим воинам на передовой. Вы видите, что даже дети оказывают посильную помощь, перебирают, отправляют. Спасибо всем представителям группы, которые много месяцев это собирают. Победа будет за нами! Мы обязательно победим.Движение "Zа Наших" поблагодарило главу администрации Петушинского района Александра Курбатова. По словам волонтёров, он помог найти дополнительную машину для доставки груза.