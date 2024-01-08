Покровские мастера во Владимирской области завершают работу над гигантским пряником. Его...

Покровские мастера во Владимирской области завершают работу над гигантским пряником.Его Владимирская область представит на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ уже 14 января- в день региона.Размер пряника - 2 на 3 метра. Мастера из Покрова трудятся над ним уже 10 дней. Огромный пряник- это десятки коржей, соединённых между собой. Важнейший этап- ручная роспись. Сейчас специалисты наносят последние штрихи. Для росписи пряника мастера из Покрова использовали шоколад, глазурь и белковый крем с пищевыми красителями- всего свыше 60 оттенков. Добавлю, в нашем павильоне на ВДНХ гигантский пряник смогут попробовать все желающие.