С 1 января в регионе произошло 62 пожара. Среди распространенных причин возгорания – неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем и плохое состояние печей. Печальную

С 1 января в регионе произошло 62 пожара. Среди распространенных причин возгорания – неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем и плохое состояние печей. Печальную статистику подвели в МЧС. Как уточняют в тревожном ведомстве, на увеличение количества пожаров повлияли аномальные морозы. 5 января в горящем доме в Ковровском районе погибла 84-летняя женщина, предварительная причина – неисправность