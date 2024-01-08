Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

В деревне Демидово под Гусь-Хрустальным открыли новый ФАП за пять миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Контракт на возведение фельдшерско-акушерского пункта был заключён с городской больницей в начале того года. В мае к делу присоединились прокуроры и внесли предостережение подрядчику, 30 октября модульная конструкция всё же была установлена. Оборудование для ФАПа также приобретено, общая сумма закупки – четыре миллиона рублей.