Во Владимире центром празднования Рождества стал Успенский кафедральный собор. Слово- Марии...

Во Владимире центром празднования Рождества стал Успенский кафедральный собор.Слово- Марии Платанюк.Под сводами главного храма владимирской земли- Успенского кафедрального собора- утренняя Рождественская служба. Её возглавляет митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Владыке сослужают ключарь собора- иеромонах Андрей (Горюнов) и клирики. Всё духовенство - в белом облачении. Это символ великой радости. Кроме того, белый олицетворяет Свет Божественный.- И ныне и присно, и вовеки веков... АминьРождество, как и в прошлом году, выдалось морозным. Но верующие стремились встретить праздник в месте особой духовной силы. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, поздравляя паству, подчёркивает: православная вера и её духовно-нравственные ценности всегда были фундаментом великой культурной русской традиции."Рождество Христово- призыв к каждому из нас к новому рождению в Боге". Об этом владыка говорит и в своём традиционном Рождественском обращении.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- И это просвещение божественным светом, духом святым, разделяет в человеческой природе нравственные понятия. На свет и тьму. На правду и ложь. И человек начинает осознавать себя богоподобным существом. Он познаёт для себя цель и смысл жизни, что кроме этой кратковременной жизни, есть еще вечная жизнь с Богом.Молятся в эти светлые рождественские часы и о защитниках России. "Важно помнить о воинах, воюющих за правду", говорит митрополит Тихон, и оказывать им всемерную поддержку. На Рождество в Успенском соборе многолюдно. Многие пришли семьями. На службе- и представители организации российских юных разведчиков. После праздничного богослужения- таинство причастия. А затем для всех прихожан рождественские песнопения- в исполнении юных певчих. Епархиального детского хора.Радуйся, Мария! Радуйся, присно Дева!Все ребята получили сладкие рождественские подарки. Их вручил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Для верующих по давней традиции с концертом выступил и Архиерейский хор Свято-Успенского кафедрального собора под руководством регента Татьяны Оганян. Рождество- время добрых дел. Укрепления в вере, надежды и благодарности.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы владимирской епархии.