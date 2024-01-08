Соревнования по лыжным гонкам «Золотое кольцо» должны были состояться сегодня, 8 января, в парке «Дружба». Спортивное мероприятие пришлось перенести из-за погоды. Новая дата соревнований

Соревнования по лыжным гонкам «Золотое кольцо» должны были состояться сегодня, 8 января, в парке «Дружба». Спортивное мероприятие пришлось перенести из-за погоды. Новая дата соревнований – 11 января. Правда, это уже не праздничный день, а обычный рабочий четверг. Зато погода должна быть теплей – прогноз обещает – 6 градусов. В 11:15 на стартовой поляне пройдет парад