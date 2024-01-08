Во Владимирской области дом выгорел изнутри на площади 80 квадратных метров. Накануне в 2 часа 48...

Во Владимирской области дом выгорел изнутри на площади 80 квадратных метров.Накануне в 2 часа 48 минут в пожарную часть города Карабаново поступило сообщение о загорании по адресу Александровский район, село Романовское, сообщает https://vk.com/public221191918..По прибытию было установлено, что горит внутренняя отделка частного жилого дома, жильцы дома эвакуировались самостоятельно.Благодаря грамотным действиям личного состава пожар был локализован и ликвидирован внутри дома на площади 80 квадратных метров.Пожарным удалось спасти дом, пострадала только внутренняя отделка помещения, которая сгорела полностью.Фото: https://vk.com/public221191918