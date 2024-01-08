Во Владимирской области из-за угрозы обрушения эвакуировали общежитие. В Судогде пришлось...

Во Владимирской области из-за угрозы обрушения эвакуировали общежитие.В Судогде пришлось эвакуировать общежитие на улице Коммунистической. В половине десятого вечера в одном из подъездов многоквартирного дома в коридоре просела стена, образовались внушительные трещины. О последствиях обрушения в нашем репортаже.С приходом трескучих морозов, "затрещало по швам" общежитие в Судогде. В этом месте сломалась балка под внутренней перегородкой дома, стены просели, а затем повело и пол.Елена, жительница дома№ 4 по ул. Коммунистическая:- Соседка снизу мне позвонила, противоположное крыло третий этаж. Там трещина была в стене - я не видела. Интернета у меня пока нет. Они стучали стучали, чтобы всех эвакуировать. Она ночевала в соседнем подъезде у знакомой.К счастью, из жильцов дома никто никто не пострадал. Из 6 квартир в этом крыле сейчас проживают только в одной. Демонтажные работы по устранению завалов начались, но по результатам экспертизы, факт разрушения несущих конструкций здания не выявлен.Валерий Сафонов, глава администрации Судогодского района:- Будет принято решение о восстановлении данного жилого помещения. Жители могут возвращаться в свои квартиры, угрозы обрушения здания нет.ЧП заставило жителей разъехаться по друзьям и родственникам. 12 человек на сутки разместили в общежитие Муромцевского лесотехнического техникума.Клавдия, жительница дома№ 4 по ул. Коммунистическая:- Начали стучаться в дверь. Милиционер говорит: вас срочно эвакуируют, у вас рухнул первый этаж.- Вы слышали это? - Не слышали вообще?- Ночь уже переночевали. Сейчас поедем домой.Состояние здания теперь на контроле районной прокуратуры.Анна Королёва, старший помощник прокурора Судогодского района:- В прокуратуру поступило сообщение о том, что в первом подъезде на первом этаже указанного дома произошла просадка стены. На стенах и потолке образовались трещины. В прокуратуре Судогодского района проводится проверка соблюдения жилищных прав граждан.Электросеть и система водоснабжения в целости. Сколько времени займет восстановление коридора - неизвестно. В местной администрации точные сроки ремонта не называют.Полина Лаптева, Андрей Беляков, Вести Владимир.