Во Владимирской области ликвидирован крупный пожар на селе.
8 декабря, в 13 часов 12 минут в...
Во Владимирской области ликвидирован крупный пожар на селе.
8 декабря, в 13 часов 12 минут в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме деревне Чертково Селивановского района.
По предварительным данным, площадь возгорания составила 200 кв. м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС во Владимирской области.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС во Владимирской области.