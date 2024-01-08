Во Владимирской области ликвидирован крупный пожар на селе. 8 декабря, в 13 часов 12 минут в...

Во Владимирской области ликвидирован крупный пожар на селе.8 декабря, в 13 часов 12 минут в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме деревне Чертково Селивановского района.По предварительным данным, площадь возгорания составила 200 кв. м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС во Владимирской области.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Фото: пресс-служба ГУ МЧС во Владимирской области.