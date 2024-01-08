Во Владимирской области ликвидировано 4 подпольных ломбарда. Муромской городской прокуратурой во...

Во Владимирской области ликвидировано 4 подпольных ломбарда.Муромской городской прокуратурой во взаимодействии с Центральным Банком РФ установлено, что юридическим лицом на улицах города Мурома размещено 4 нелегальных ломбарда.В них давали краткосрочные займы под залог движимого имущества, а также шла покупка и последующая перепродажа бывших в употреблении вещей. Но соответствующего разрешения предприниматель не имел, ни кредитной, ни кредитной финансовой организацией юридическое лицо не являлось, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурором руководителю организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого незаконная деятельность ломбардов прекращена, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Возбуждено дело по статье "Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)".Фото: Cornelia Ng on Unsplash