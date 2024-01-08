Во Владимирской области мусоровоз оставил без газа 53 квартиры. В поселке имени Воровского...

Во Владимирской области мусоровоз оставил без газа 53 квартиры.В поселке имени Воровского Судогодского района пришлось временно отключить газ, сообщает https://vk.com/aadmsud.Накануне, 7 января, около 9 часов утра водитель мусоровоза не рассчитал габариты и во время движения задел и повредил опору газопровода.Без подачи газа остались 53 квартиры. На место оперативно прибыли аварийные бригады "Газпром газораспределение Владимир", заместитель главы администрации по ЖКХ Дмитрий Грибов и глава Мошокского сельского поселения Юрий Багров.По состоянию на 12 часов последствия аварии были устранены, подача газа в дома восстановлена.Фото: https://vk.com/aadmsud.