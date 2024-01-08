Жители Владимирской области, наконец-то, дождались финала рождественских морозов. Во Вторник, 9...

Жители Владимирской области, наконец-то, дождались финала рождественских морозов.Во Вторник, 9 января, регион 33 останется под влиянием гребня антициклона, предупредили синоптики.Он сохранит в регионе спокойную погоду с переменной облачностью и минимальной вероятностью осадков. И только ближе к ночи натеканием облаков и небольшим снегом проявит себя приближающийся с севера теплый атмосферный фронт.Температура воздуха -13…-18°. Ветер западный 3–8 м/с.Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что немного выше нормы.Фото: Galina N on Unsplash