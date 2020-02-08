Телеканал Синема предсказал, кто получит Оскар в этом году. Он обнародовал рассчитанный по уникальной методике список главных претендентов на награды, учитывающий мнения главных мировых изданий и данные крупнейших букмекерских контор.

Телеканал "Синема" предсказал, кто получит "Оскар" в этом году. Он обнародовал рассчитанный по уникальной методике список главных претендентов на награды, учитывающий мнения главных мировых изданий и данные крупнейших букмекерских контор. Воспользовавшись этим списком, можно понять, кого эксперты видят победителем и, главное, почему. Всего эксперты использовали 10 источников — THR, Variety, Rolling Stone, MovieWeb, GQ, Rotten Tomatoes, "Фильм Про", "Кинопоиск", GoldDerby – и крупнейшую букмекерскую контору William Hill.Согласно большинству предсказаний, звание лучшего фильма получит военная драма Сэма Мендеса "1917". Она обойдет своего главного конкурента — трагикомедию "Паразиты".В победе картины Сэма Мендеса не уверены только киносайт "Фильм Про", редакция которого ставит на ретро-драму "Однажды в... Голливуде", и агрегатор Rotten Tomatoes, который ожидает триумфа "Паразитов".Большинство экспертов предрекают Мендесу статуэтку за лучшую режиссуру. Однако Variety предполагает, что "Паразиты" станут "лучшим международным фильмом", и тогда технически "Оскар" отправится в Корею, но не лично в руки Пон Чжун Хо. Поэтому академики вручат корейскому постановщику статуэтку, чтобы убедить в том, что победа на "Оскаре" принадлежит ему. Наименьшие шансы на победу в номинации "лучшего режиссера планеты" у Тодда Филлипса, создавшего "Джокера".Прогнозисты единодушны по поводу двух категорий: лучшая мужская роль и лучшая мужская роль второго плана. Критики и букмекеры не сомневаются, что Хоакин Феникс получит "Оскар" за роль Джокера. Ближайшие соперники Феникса — Антонио Бандерас и Адам Драйвер. Аутсайдером актерской номинации букмекеры считают Леонардо ДиКаприо.Не сомневаются эксперты, что награду за роль второго плана получит Брэд Питт, снявшийся у Тарантино в образе каскадера и верного помощника не слишком удачливого голливудского актера. Свой второй "Оскар" в карьере за роль в биографической драме "Джуди" заберет Рене Зеллвегер. Актриса, воплотившая на экране образ Джуди Гарленд, — безусловная фаворитка гонки. Перейти дорогу Зеллвегер может Синтия Эриво — единственная чернокожая номинантка на "Оскар" в этом году. Фильм "Гарриет", в котором она играет борца с рабством в США, говорит о проблемах, которые актуальны и в наши дни.Награду за лучшую женскую роль второго плана точно отдадут Лоре Дерн, актрисе, которая, как пишет Rolling Stone, никогда не разочаровывает. Но прогнозисты отмечают работу и Скарлетт Йоханссон у Тайки Вайтити. Актриса также номинирована за главную роль в фильме "Брачная история", и вручение ей приза за участие в "Кролике Джоджо" могло бы означать вознаграждение за целый год работы.Эксперты прогнозируют, что другие важные награды распределятся так: "Кролик Джоджо" получит статуэтку за "лучший адаптированный сценарий", "Паразиты" — за "лучший оригинальный сценарий", лучшим международным фильмом признают "Паразитов", а "Историю игрушек 4" — лучшим мультфильмом.