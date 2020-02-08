На них за несколько лет погибли десять человек.

Опасные участки дороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» (район дамбы возле деревни Ручей) установили во Владимирской области.С 1 января 2017 года по 24 декабря 2019 года там произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек погибли и 12 получили ранения различной степени тяжести, в том числе двое детей, сообщила 7 февраля пресс-служба региональной прокуратуры. Чтобы снизить аварийность на этом участке, ведомство обратилось к обслуживающей организации «Владуправдор».По их информации, в первом квартале 2020 года на опасной дороге установят дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости», информационный щит «Аварийный участок», передвижные комплексы фото-, видеофиксации нарушений скоростного режима и шумовые полосы.Кроме того, во время прокурорской проверки обнаружилось, что в 100 метрах от деревни Ручей отсутствует освещение и вертикальная разметка на элементах дорог для улучшения их видимости. Начальнику ГБУ «Владуправдор» вынесли представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.