8 февраля 1816 года в полицейской операции впервые была задействована собака.

На сегодняшний день во Владимирской области совместно с полицейскими-кинологами проходят службу более 100 собак. Это ротвейлеры, немецкие и бельгийские овчарки. На службу они поступают щенками, с двухмесячного возраста, а в год отправляются обучаться в школу служебного собаководства по различным направлениям: поиск по запаховым следам человека, поиск наркотиков и взрывчатых веществ.За прошедший год на территории региона служебные собаки способствовали раскрытию более 240 преступлений.Несмотря на выполнение серьезных задач, которые поставлены перед ними, помимо служебной деятельности четвероногие полицейские со своими наставниками всегда с радостью посещают детские дошкольные и образовательные учреждения. Не только дети, но и взрослые всегда рады показательным выступлениям четвероногих стражей порядка.Справочно:Впервые собака была задействована 8 февраля 1816 года в английском графстве Абердиншир на северо-востоке Шотландии при аресте преступников.В России для выполнения специальных задач собаки стали применяться в середине 19 века сначала в пограничной страже, затем в полиции.Сегодня кинологическая служба занимает важное место в обеспечении законности и правопорядка и вносит значительный вклад в борьбу с преступностью. Собаки в служебной деятельности полиции – незаменимые помощники. Их успешно используют для розыска и задержания лиц, совершивших преступления, для поиска наркотических средств и взрывчатых веществ, конвоирования преступников. Кинологи чаще всего первыми встречаются с опасностью, и именно от их умения мгновенно сориентироваться в сложной обстановке, принять взвешенные, продуманные и самостоятельные решения зависит и выполнение служебных задач, и сохранение человеческих жизней.