Руководство Соединенных Штатов примерно на год задерживает выполнение шести военных контрактов, заключенных с Украиной. Сразу трое украинских чиновников и один бывший высокопоставленный чиновник из США утверждают, что администрация Трампа блокирует сделки на общую сумму в 30 миллионов долларов.

Руководство Соединенных Штатов примерно на год задерживает выполнение шести военных контрактов, заключенных с Украиной. Как поясняет издание BuzzFeed, сразу трое украинских чиновников и один бывший высокопоставленный чиновник из США утверждают, что администрация президента Трампа блокирует сделки на общую сумму в 30 миллионов долларов. Речь идет о поставке оружия и боеприпасов.Также собеседники журналистов утверждают, что задержка может быть вызвана попыткой Китая приобрести крупную украинскую аэрокосмическую компанию. Штаты такое развитие событий не устраивает.Ранее, Вашингтон передал Киеву 35 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним. Общая стоимость партии – около 47 миллионов долларов. После чего украинские вооруженные силы заявили, что хотят получить больше этих ПТРК.