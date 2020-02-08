Решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан отправлено на пересмотр в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Цуркан взяли под стражу в зале заседаний.

Решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан отправлено на пересмотр, передает РИА Новости. Цуркан взяли под стражу в зале заседаний.Как сообщалось, Цуркан арестовали в июне 2018 года за шпионаж. Ее обвиняют в том, что в 2004 году она работала на молдавские спецслужбы.В апреле 2015 года девушка получила электронную версию проекта документа, касающегося сферы энергетики. В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. Цуркан вину отрицает.Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По некоторым данным, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах.По одной из версий, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии сведений по этой теме. По другой версии – в передаче информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".