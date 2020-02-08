Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам и бизнесмен Айрат Хайруллин погиб в результате крушения вертолета Bell 407 под Казанью, где он был с рабочим визитом. Об этом ТАСС сообщил источник в нижней палате парламента.

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам и бизнесмен Айрат Хайруллин погиб в результате крушения вертолета Bell 407 под Казанью, где он был с рабочим визитом. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики. Раннее эту информацию подтвердил источник в нижней палате парламента.Двум его спутникам — помощнику Рамису Газизову и пилоту Жавдату Сулейманову — удалось выжить, они находятся в крайне тяжелом состоянии."По предварительной информации, Хайруллин погиб, два других человека, находившихся на борту вертолета, сейчас доставляются в больницу в крайне тяжелом состоянии", — заявил собеседник ТАСС.Винтокрылая машина рухнула примерно в шести километрах юго-восточнее Лаишево. Спасатели обнаружили место крушения с вертолета, но не смогли приземлиться на месте.