Депутат Госдумы, замсекретаря генерального совета Единой России Александр Хинштейн предложил посмертно наградить погибшего при крушении вертолета Айрата Хайруллина.

Депутат Госдумы, замсекретаря генерального совета "Единой России" Александр Хинштейн предложил посмертно наградить погибшего при крушении вертолета Айрата Хайруллина. Он может быть представлен к награде Татарстана, уточняет РИА Новости.Хинштейн отмечает, что погибший депутат инициировал множество благотворительных и просветительских акций, активно работал в своем округе Татарстана. Благодаря ему появилось много новых больниц, школ, объектов инфраструктуры и прочих социальных объектов.Гибель Хайруллина подтвердили в Госдуме и экстренных службах республики Татарстан. Вертолет Bell 407 упал на лед реки Кама в Лаишевском районе. В его салоне было три человека, двое пострадавших были доставлены на берег. Третий – депутат Айрат Хайруллин – погиб. Ему было 49 лет.