Президент США Дональд Трамп пошутил, что демократам нужно снова винить Россию в сбое при подсчете голосов на праймериз партии в штате Айова.Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter, задавшись ехидным вопросом — если демократы не могут должным образом посчитать свои голоса, то как они будут управлять здравоохранением США?I think they should blame RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA again! If they can’t count votes properly, how are they going to run U.S. HealthCare? https://t.co/JsNB8jvKoo— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2020Так он отреагировал на то, что представители Демократической партии провели в Айове предварительные выборы в формате кокусов – собраний сторонников – 3 февраля, а объявили результаты только 7-го, ссылаясь на проблемы с программным обеспечением.По итогам праймериз победу у демократов одержал Пит Буттиджич, следом идет Берни Сандерс, третье место занимает Элизабет Уоррен, на четвертом — Джо Байден.На этом фоне экс-член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Уильям Джозеф Уолш сообщил в интервью телекомпании CNN, что не будет принимать участие в президентских выборах 2020 года от Республиканской партии. Он пояснил это тем, что у него нет шансов победить Трампа на первичных выборах.Ранее в Айове были оглашены результатов кокусов республиканцев, на которых за действующего президента США отдали свои голоса 97,15% однопартийцев из 32 тысяч человек, принявших участие в мероприятии. Два его соперника – Уолш и экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд получили чуть более 1% поддержки, сообщает ТАСС.Представители Демократической партии США неоднократно обвиняли Россию в том, что она посредством хакерских атак вмешивается в политическую жизнь Америки. Москва отвергает эти заявления.